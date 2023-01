Microcar esce fuori strada in via del Mare

TERMOLI. Mattinata movimentata quella di oggi sulla costa termolese. Una microcar condotta da un 61enne residente in città è uscita di strada, finendo contro il guardrail in via del Mare, all'altezza del viadotto.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza. Il 61enne, che ha accusato un trauma toracico, è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per essere sottoposto agli accertamenti di rito.