Atti vandalici nello scenario del Presepe vivente

MONTENERO DI BISACCIA. Atti vandalici nello scenario del Presepe vivente alle Grotte arenarie. E' quanto viene denunciato dalla pagina social della Pro loco frentana.

«Il Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia è così bello che tutti vogliono vederlo, anche al difuori delle giornate e degli orari di apertura, a qualsiasi ora, anche di notte. Infatti, alcuni visitatori sono entrati la scorsa notte, ma, oltre che ammirare la bellezza e la cura degli allestimenti, hanno maldestramente cercato di prendere il posto dei nostri figuranti, danneggiando alcuni oggetti di scena. Cosa ancor più grave, hanno cercato di manomettere dei cavi della pubblica illuminazione. E non solo. I danni potevano essere gravi, e non solo per il Presepe, ma anche per alcuni residenti della zona e, più in generale, per tutta la comunità. Non pubblicheremo foto, ma nell’eventualità saranno messe a disposizione degli organi e autorità competenti.

Una cosa vogliamo che sia chiara: il Presepe Vivente non è della Pro Loco “Frentana”, ma è un patrimonio di tutta la comunità di Montenero, e siamo sicuri che tutti i veri Monteneresi saranno al nostro fianco per proteggerlo, anche vigilando e segnalando presenze sospette.

Invitiamo tutti, ma proprio tutti, a limitarsi a visitare il Presepe Vivente nei giorni e negli orari stabiliti: 6 e 7 gennaio, dalle ore 17 alle 21 (ricordiamo il Corteo dei Magi domani 6 gennaio con partenza dalle ore 15:30 da Piazza Giovanni XXIII).

P.S.: Se il prezzo del biglietto dovesse essere un problema per qualcuno, no problem: saremo lieti di ospitarvi. Vi aspettiamo».