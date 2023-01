Albero di Natale causa incendio in un appartamento

ISERNIA. Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia è intervenuto per estinguere un incendio appartamento nel centro storico di Cantalupo nel Sannio. Provvidenziale l’intervento del 115, la cui squadra, in assenza dei proprietari, è riuscita a entrare all’interno e spegnere l’incendio. Dalle prime ipotesi l’incendio è scaturito dall’albero di Natale. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto per gli aspetti di competenza anche i Carabinieri.

Galleria fotografica