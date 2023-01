Pericolo scampato al Parco comunale, «Il lampione ci ha sfiorato»

TERMOLI. Elementi di cronaca ci spingono a pubblicare una segnalazione che solitamente troverebbe spazio nella nuova finestra "Dillo a Termolionline". Sono quelli desunti dall'esperienza, o meglio, dalla disavventura che nella mattinata di oggi ha visto un nostro lettore, non nuovo a segnalazioni cittadine, assieme al suo cane.

Lo scenario è quello del Parco comunale, di cui recentemente abbiamo messo in evidenza lo stato di alcuni alberi. Evidentemente, col passaggio di consegne della gestione del polmone verde principale ci sono ancora delle situazioni, o più situazioni da sistemare, ma è quello di cui vi renderete conto voi stessi, leggendo quanto avvenuto oggi.

«Questa mattina passeggiando con il mio cane nel parco comunale è successo quello che spesso accade quando si cammina con gli amici a quattro zampe; il cane decide di allargarsi in prossimità di un lampione che per un attimo rimane sotto la tensione del guinzaglio, attimo che poteva costarci caro perché il lampione è caduto rovinosamente a terra e se non avessi lasciato immediatamente il guinzaglio ci avrebbe travolti entrambi. Forse dalla foto si vede poco ma la base del lampione è consumata dalla ruggine. Ho provveduto ad avvisare la Polizia municipale e a posizionare il lampione, che non presentava fili scoperti, in modo che non ostacolasse il passaggio di mezzi e persone.

Nonostante gli sforzi, che ci sono e sono evidenti, per tenere pulito e accessibile il parco a tutti bisognerebbe fare delle verifiche per mettere in sicurezza quello che potrebbe rappresentare un pericolo per tutti, bambini compresi, che ogni giorno frequentano il Parco comunale di Termoli».

Galleria fotografica