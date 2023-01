In fiamme autovettura nel quartiere Sant'Alfonso

L'incendio di autovettura

TERMOLI. Ennesima emergenza scaturita dall'incendio di una autovettura a Termoli. Domenica mattina movimentata nelle prime ore del 9 gennaio nel quartiere Sant'Alfonso. Un veicolo che si trovava nelle vicinanze del parchetto di via Germania ha preso improvvisamente fuoco, per causa che saranno poi vagliate dal 115. Il rogo che ha avvolto l'automobile ha fatto persino spostare il mezzo in prossimità della vicina farmacia.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, del turno di notte, che hanno spento le fiamme che avevano ormai reso inservibile il mezzo.

