Ladri in casa dell'assessore regionale Calenda, lo sfogo sui social

MOLISE. Non è un momento affatto tranquillo, sotto diversi profili, non soltanto politici, per la Giunta Toma. Dopo le minacce di morte epistolari al governatore, ladri in casa dell'assessore alle Politiche sociali Filomena Calenda, che ha così denunciato l'episodio sui social, mostrando anche le immagini della casa a soqquadro dopo l'incursione dei malintenzionati.

«Vergogna, con mio padre in casa siete entrati creando panico e confusione... Sappiamo chi siete! Le autorità competenti sapranno individuare i responsabili».