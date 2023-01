«Ciao Mariangela», il cordoglio degli psicologi per la morte della collega 39enne

LARINO. Diffuso cordoglio per la scomparsa della 39enne Mariangela Iorio, la donna coinvolta nel tragico incidente avvenuto ieri a Marina di Lesina, sulla statale 16. Era una psicologa e per questo l'Ordine degli Psicologi del Molise le ha dedicato un post social: «Ciao Mariangela, un pensiero a te, alla tua famiglia e al tuo impegno per la psicologia, dalle tue colleghe e dai tuoi colleghi».