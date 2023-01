Per Mariangela dai colleghi di commissione: «È difficile accettare che non ci sei più»

LARINO. Messaggi infiniti di cordoglio da tutto il Molise per la 39enne psicologa Mariangela Iorio, vicepresidente della commissione Pari opportunità della Regione. Sono stati proprio i colleghi della Commissione a ricordarla: «Una notizia terribile oggi ha sconvolto le nostre vite: Mariangela non c'è più. È scomparsa a causa di un grave incidente stradale. È difficile accettare che non ci sei più. È inaccettabile pensare che la vita è così crudele.

Cara Mariangela, anche se per poco tempo siamo felici di aver avuto la possibilità di conoscerti e di collaborare con te. Eri una ragazza piena di vita e di voglia di fare; sempre pronta a intraprendere nuovi progetti.

Eri una persona competente, umile, rispettosa ed equilibrata, capace di mediare e cercare soluzioni costruttive. Eri una professionista stimata profondamente empatica e disponibile al confronto. Hai lasciato un segno profondo nella Commissione, sei stata un esempio di donna capace di essere impegnata e presente, nonostante i tuoi impegni lavorativi e familiari. È proprio al suo amato piccolo, al marito e alla famiglia, che ci stringiamo uniti, perché il suo esempio ci darà una direzione di senso.

Non ti dimenticheremo mai. Un abbraccio dai tuoi amici della commissione».