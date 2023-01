Avvicina un pensionato con una scusa e gli sfila il portafogli

TERMOLI. Pochi giorni fa un episodio di tentato raggiro ai danni di un’anziana di Guglionesi ha avuto eco particolare sulle nostre colonne, anche in virtù dell’intervento degli assistenti sociali del Comune.

Purtroppo, al di là di continue esortazioni a stare in guardia, letteralmente, compresi gli incontri dove vengono impartite le “istruzioni” su come evitare di cadere in tranelli e furti con destrezza, il malintenzionato è sempre dietro l’uscio, o alle spalle.

E’ quanto avvenuto in centro, a Termoli, poche ore fa, ai danni di un pensionato ultraottantenne, che ieri mattina, di ritorno da una visita al Poliambulatorio dell’Asrem di via del Molinello, stava tornando a casa.

All'altezza di via Cairoli lo “intercetta”, per così dire, un giovane, alto e di bell'aspetto, all’apparenza innocuo.

Lo approccia chiedendogli semplicemente l’indicazione di una strada, che guarda caso era lì vicino. L’anziano, non intuendo il pericolo, si propone di accompagnarlo visto che l'indirizzo richiesto era vicino.

Nel tragitto, con mano lesta, il giovane, ha sottratto il portafogli, che conteneva diverso contante, senza che sul momento la vittima del borseggio se ne rendesse conto.

Da un episodio all’altro, dunque e se in taluni casi la circospezione delle vittime potenziali riesce ad allontanare i furfanti, non sempre si riesce a scamparla.