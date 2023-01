Allerta meteo gialla

TERMOLI. Temperature in deciso calo quelle di oggi e allerta gialla della Protezione civile in Molise, come in altre 4 regioni.

La colonnina di mercurio è scesa al di sotto dei 6 gradi, un livello che non si raggiungeva da tempo, più che dimezzatasi rispetto a ieri.

Particolarmente sostenuto il vento, che sferza il litorale, poco dopo le 6 una raffica ha superato gli 80 km/h, secondo quanto rilevato dalla stazione meteo di Difesa Grande, con precipitazioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato accumuli di quasi 5 millimetri.

