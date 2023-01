Maltempo, albero cade nel parcheggio di Rio Vivo

TERMOLI. Allerta meteo gialla, raffiche di vento significative e gli effetti non si fanno attendere. Uno degli alberi messi a dimora nel parcheggio di Rio Vivo, all'ingresso della zona Sud della città di Termoli, è stato abbattuto proprio dal moto di Eolo, che ha sferzato e sta sferzando il litorale con punte anche di oltre 80 km/h.

Per fortuna, nonostante il tronco sia finito sullo spazio degli stalli bianchi riservati alle autovetture, non c'erano veicoli parcheggiati e così non si sono avute ulteriori conseguenze.

Purtroppo, non è la prima volta che ondate di maltempo provochino la caduta di alberi, anche nello stesso parcheggio, l'episodio odierno segue altri accaduti nel passato, anche recente.

L'esortazione è sempre la medesima, quella di mettere in sicurezza il patrimonio naturalistico locale, che peraltro è stato censito, tutti gli arbusti sono catalogati.

Sul posto sono intervenuti gli operai del Comune e gli addetti della ditta che cura il verde urbano.