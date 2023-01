Inseguito dalla Polizia in centro, ragazzo piomba in un negozio per nascondersi

TERMOLI. Mattinata movimentata in centro tra la zona della Madonnina, via Cesare Battisti e corso Fratelli Brigida, quella odierna.

Per motivi di "servizio" nel corso del pattugliamento del territorio, agenti della Polizia di Stato del commissariato di via Cina hanno cercato di acciuffare un giovane. Ne è scattato un inseguimento a piedi, col giovane che è riuscito a intrufolarsi in un esercizio commerciale, per trovare riparo e nascondersi dalla vista del 113.

Per fortuna dei commercianti, che si sono visti piombare il "bersaglio" degli agenti in pieno negozio, oltre a entrare e uscirvi poco dopo, non è successo altro.

Tuttora proseguono le ricerche da parte dei poliziotti.