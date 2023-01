La morte di Mariangela: nessuna novità trapela dalla Procura di Foggia

LARINO. C'è silenzio ancora sulla possibile evoluzione della vicenda legata alla scomparsa della 39enne psicologa molisana Mariangela Iorio, deceduta nella mattinata di domenica scorsa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

A oltre due giorni dalla scomparsa della donna, moglie e madre di un bimbo di nemmeno 4 anni, che ha suscitato peraltro unanime cordoglio nel Molise, ancora non trapela nulla dalla Procura di Foggia, che dovrà indagare per omicidio stradale sulle conseguenze tragiche dello scontro accaduto sabato mattina a Marina di Lesina, sulla statale 16. La salma al momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Due le comunità angosciate dal lutto e in attesa di conoscere gli sviluppi, per poter abbracciare l'ultima volta Mariangela, al pari dei familiari, ovviamente, che in queste ore piangono la morte della loro cara.

L'amministrazione comunale di Morrone del Sannio ha deciso che si sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Mariangela.