Auto contro scooter, fratture agli arti per un 65enne

PETACCIATO. Incidente stradale con un ferito trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli nel tardo pomeriggio di oggi. A scontrarsi un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio il 65enne che viaggiava in sella al motociclo. L’impatto è accaduto in periferia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Petacciato e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il centauro al presidio ospedaliero di viale San Francesco. Nell’impatto, il 65enne ha subito fratture significative alla gamba sinistra.