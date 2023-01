Aperta l'inchiesta sulla morte di Mariangela Iorio dalla Procura di Foggia

LARINO. I familiari della 39enne Mariangela Iorio sono ancora in attesa di conoscere la data della restituzione della salma. Il Pm incaricato dalla Procura di Foggia ha ufficialmente iscritto il fascicolo nel registro delle notizie di reato e come da atto dovuto, s'indaga per omicidio stradale.

Sono le uniche novità risalenti alle ultime ore, dopo il tragico incidente avvenuto sabato mattina alla Marina di Lesina, sulla statale 16, mentre la donna, in compagnia del marito e del figlio, si recava a un pranzo con vecchi compagni di Università.

Le indagini sulla dinamica dello scontro avvenuto tra l'Alfa 159 della famiglia molisana e la Ford Kuga sono condotte dai Carabinieri della stazione di Poggio Imperiale.

Nella giornata di oggi dovrebbero essere note le decisioni riguardo eventuali accertamenti irripetibili, prima di concedere il nulla osta alla sepoltura.