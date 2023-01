Ambiente calpestato: 26 i siti con rifiuti speciali scoperti nel 2022

TERMOLI. Rifiuti interrati, delle discariche abusive, degli abbandoni di rifiuti pericolosi, in particolare di manufatti contenenti amianto, delle aree di combustione illecita di rifiuti e dei rifiuti radioattivi.

Il “tesoro”, per così dire, scoperto e contenuto nel nono Report dell’attività di controllo del territorio di Arpa Molise. Nel 2022 sono stati segnalati diversi siti di abbandono, alcuni dei quali configurabili come vere e proprie “discariche abusive”, caratterizzate dall’abbandono di grossi quantitativi di rifiuti eterogenei (urbani, pneumatici, Raee, ingombranti, amianto, oli minerali esauriti, veicoli, parti di veicoli, edili, etc.).

Per fortuna, negli ultimi anni si è evidenziato un progressivo calo del fenomeno degli abbandoni di rifiuti ed in particolare di quelli contenenti amianto. Dati raggiunti, grazie anche alla costante attività di controllo del territorio da parte degli Organismi di Controllo e all’impegno profuso dagli Enti locali nelle attività di prevenzione, di rimozione e di smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Nel 2022, sono stati segnalati n. 26 siti, di cui 4 configurabili come vere e proprie “discariche abusive” e 22 come abbandono di grossi quantitativi di rifiuti eterogenei.

In 12 siti sono stati rinvenuti manufatti in cemento-amianto (vasconi, onduline, canne fumarie), in 11 rifiuti edili e in 9 RAEE (frigoriferi, televisori, computer, etc.). I rifiuti urbani (differenziati e non), i rifiuti ingombranti (mobilio in generale, etc.) e i pneumatici, invece, non vengono conteggiati perché sono una presenza costante in tutte le aree di abbandono. Per quanto riguarda, infine, l’attività di ricerca dei rifiuti cementizi contenenti amianto che vengono abbandonati sul territorio, sono stati effettuati n. 16 campioni.

In alcuni siti, sono emersi elementi utili per risalire ai responsabili. Gli elementi raccolti hanno consentito, infatti, di individuare i “proprietari” dei rifiuti o i committenti dei lavori e da questi è stato possibile risalire agli autori dell’illecito. Nei casi di rinvenimento di documenti (fatture, bollette, etc.) nei luoghi di abbandono le casistiche sono numerose e il ritrovamento di un indirizzo, di un nome, etc. non costituisce di per sé un elemento sufficiente per attribuire delle responsabilità. Con questi elementi, tuttavia, è sempre possibile ricostruire, in stretta collaborazione con le Forze di Polizia (in particolare con i Carabinieri Forestali, con la Guardia di Finanza, con i Carabinieri del Neo e con la Polizia Locale), il percorso dei rifiuti e quindi risalire agli autori materiali dell’illecito.

Nel periodo 2014-2022 sono stati effettuati dal Dipartimento di Campobasso n. 1038 controlli del territorio, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Dai dati raccolti in questi anni (tabelle-dati operativi 2014-2022) si evidenzia come, da una prima fase acuta (2014-2015), si sia passati ad un progressivo calo del fenomeno degli abbandoni. Il 2019, in particolare, ha fatto registrare la riduzione più sensibile di questa attività illecita e incivile. Anche il 2022 conferma questo trend e si attesta su valori prossimi a quelli dell’anno precedente. Questo risultato è stato conseguito grazie alla costante attività di controllo del territorio da parte degli Organismi di Controllo e all’impegno profuso dagli Enti locali nelle attività di prevenzione, di rimozione e di smaltimento dei rifiuti abbandonati. Per quanto riguarda l’amianto, anche nel 2022 si è registrato un calo negli abbandoni, pur non cambiando le modalità di scarico sul territorio.

La prassi di abbandono si è ormai consolidata e affinata negli ultimi anni ed è sempre quella di evitare il più possibile il trasporto di manufatti cementizi (onduline, vasconi, canne fumarie, tubature, etc.), troppo visibili e ingombranti, ma di abbandonarli dopo averli frantumati, mescolandoli con i rifiuti edili o nascondendoli sotto quelli urbani o scaricandoli in luoghi difficilmente accessibili. Come più volte sottolineato, si ribadisce che questa pratica di riduzione volumetrica è estremamente pericolosa, perché disgregando la matrice cementizia che tiene “incollate” le fibre di amianto, ne aumenta la mobilità nell’ambiente e di conseguenza il rischio di esposizione e di inalazione, sia per chi effettua la frantumazione, che per chi li trasporta e li scarica, che per i cittadini.

Galleria fotografica