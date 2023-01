L'ennesimo "abbandono" spregiudicato

TERMOLI. Ancora abbandoni di rifiuti nel quartiere Sant'Alfonso: «Chiunque continuerà a depositare rifiuti davanti questo stabile sarà denunciato alle autorità competenti».

Non si arresta la pratica malsana di chi calpesta il decoro urbano e non rispetta le normative vigenti. Una zona residenziale come quella che si estende da viale Trieste a via Martiri della Resistenza, per intenderci, con strade, tanti palazzi e vicoli, dove troppo spesso avvengono episodi di questo tipo, tanto da scatenare l'ira dei residenti.

Più volte anche da queste colonne abbiamo denunciato i focolai di degrado che venivano creati, a stretto contatto con abitazioni e attività commerciali. L'esortazione è sempre quella, di controlli più efficaci e sanzioni da adottare verso i responsabili.

Termoli non merita simili cartoline.