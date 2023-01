Arrestato Matteo Messina Denaro: i messaggi di Mattarella, Meloni e Piantedosi

ROMA. «Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia» esprime il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi commentando la notizia dell'arresto del latitante di mafia Matteo Messina Denaro, appena appresa al suo arrivo ad Ankara, dove si trova per incontrare il suo omologo turco.

«Complimenti alla procura della Repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie» ha aggiunto il ministro Piantedosi sulla cattura del boss, nella cui ricerca erano impegnate anche all’estero tutte le Forze dell'ordine.

L'uomo, trapanese di nascita, da anni ai vertici dell'organizzazione mafiosa "Cosa nostra", è stato arrestato mentre si stava recando in una struttura sanitaria del capoluogo siciliano. Condannato all'ergastolo per numerosi omicidi, è anche accusato di associazione mafiosa e strage.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al Ministro dell’Interno e al Comandante dell’Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l’arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la Magistratura.

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.

I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa.

Il governo - prosegue il presidente Meloni - assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia".