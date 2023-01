«Derubati in casa, passano i giorni ma l'amarezza resta»

TERMOLI. Una testimonianza che vuole mettere in evidenza l'inquietudine che caratterizza coloro che subiscono furti in appartamento, purtroppo pratica assai diffusa nel basso Molise. Non è un caso se le forze dell'ordine invitano sempre a segnalare persone sospette, proprio per agevolare l'operato di chi è istituzionalmente chiamato a difendere il territorio.

Presenze in casa le ha subite una famiglia, tra il vecchio e il nuovo anno e dopo quasi 3 settimane di rabbia e amarezza, ha deciso di mettere in "piazza", foto comprese, quei sentimenti di sofferenza causati dalla violazione della privacy e soprattutto da quanto è stato portato via. Furto commesso nella zona di San Pietro.

«Voglio segnalare questo episodio, che abbiamo subito, per mettere in guardia le persone sul rischio di subire furti nelle proprie abitazioni - ha riferito un giovane che abita assieme alla madre - nemmeno un'ora e mezza fuori di casa, nella serata, tra 18.10 e 19.30. Siamo tornati e abbiamo trovato le stanze a soqquadro. I ladri sono entrati dalla porta-finestra, dove era stato praticato un foro, danneggiandola».

Nel racconto del ragazzo, con una dinamica purtroppo simile e analoga ad altri casi che abbiamo trattato, anche nel recente passato, emerso come i banditi, persone che sapevano come cercare e come agire, hanno portato via diversi preziosi, orologi e alcune migliaia di euro in contanti. Non solo, spariti anche documenti d'identità, patente, bancomat e tessera sanitaria. Il furto è stato denunciato alla stazione Carabinieri, il giorno dopo.

«A distanza di alcune settimane siamo ancora scioccati da quanto è avvenuto», lo sfogo di chi ha perso non solo beni materiali, ma anche la serenità.

Galleria fotografica