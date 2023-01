Polpette avvelenate a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Ennesimo episodio di avvelenamento di animali a Termoli.

Questa volta a vedersela brutta è stato un cane di razza beagle, nella zona di Colle Macchiuzzo, in via dei Ciclamini. La proprietaria è dovuta arrivare fino alla clinica veterinaria di Pescara per salvare la vita al suo amico a quattro zampe.

«La modalità è sempre la stessa, polpette avvelenate. E, questa volta, nelle polpette sono state trovate tracce di insetticida per lumache, il cosiddetto lumachicida».

Eventi spiacevoli che non dovrebbero esistere ma che puntualmente accadono.

Gesti brutali contro animali indifesi che non danno fastidio a nessuno.

Va sottolineato che la morte per avvelenamento è una delle più atroci in cui un cane può incorrere: l’animale può infatti agonizzare tra sofferenze inimmaginabili per molte ore, prima che sopraggiunga il decesso. È un gesto crudele, incivile e soprattutto vile, perpetrato con insensata ferocia contro quello che è fin dai tempi più antichi il miglior amico dell’uomo.

L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha presentato il dossier sui dati relativi agli avvelenamenti dei cani cani nel 2022 realizzato da Italambiente sui dati degli articoli pubblicati da oltre 300 giornali nazionali e locali sia cartacei che online.

Purtroppo dopo un inizio anno in cui la curva era leggermente in discesa negli ultimi mesi del 2022 la situazione è peggiorata con un incremento esponenziale degli avvelenamenti da cani superiore del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed al 31 dicembre risultano avvelenati oltre 46.000 cani con un leggero incremento rispetto al dato del 2021. Di questi cani 2.700 sono quelli morti di cui il 24% sono cani di proprietà.