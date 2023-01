Un altro giovane sale in cielo a soli 27 anni, la scomparsa di Francesco

TERMOLI. Nel giro di pochi giorni un altro giovane strappato agli affetti a causa di un male incurabile. Non ci sono davvero parole per descrivere il dolore della famiglia di Francesco Colicchio, del papà Gianni, della mamma Olivia e del fratello Jacopo.

Era prossimo a laurearsi ad Ancona, in Biologia, ora guarderà tutti da lassù. Ex alunno del liceo scientifico Alfano, come Rossella Carile, che è scomparsa la scorsa settimana. I funerali hanno luogo oggi, alle 15.30, alla chiesa del Carmelo. Un altro lutto che lascia sgomenta la comunità.