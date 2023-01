L'odissea sulle strade innevate: automobilisti bloccati per ore

Veicoli in difficoltà sulla neve

MOLISE. Il maltempo ha messo in ginocchio la parte occidentale del Molise. Come riferito, statale 17, statale 87, Bifernina e Trignina sono state interessate da copiose nevicate e purtroppo nonostante le previsioni meteo fossero piuttosto precise, in tanti, anche mezzi pesanti e autobus, sono stati incauti a mettersi in viaggio senza l'adeguato equipaggiamento.

Camion usciti fuori strada a causa del fondo ghiacciato e della neve che copriva la sede stradale, hanno bloccato le arterie, trasformando in una vera odissea il viaggio per gli automobilisti.

Percorrenze di 5 ore, ieri sera, fino a notte fonda, per raggiungere Isernia da Campobasso, ad esempio, con Vigili del fuoco impegnati a rimuovere i veicoli che si erano intraversati, mentre gli spartineve faticavano a farsi vedere, diciamo così.





Anche disguidi per chi viaggiava su rotaia, non solo su gomma, come ha testimoniato l'esponente dem Alessandra Salvatore: «Era da tempo che non mi capitava di rimanere vittima (anche) di uno dei "disguidi" legati alle indegne condizioni della nostra rete stradale e ferroviaria. Vista la situazione meteo, ho pensato di anticipare il ritorno da Roma. Sono partita alle 17.35, con il treno, dal binario 25 di Tiburtina (omologo del 20-bis di Termini) e, dopo l'attesa di un autobus sostitutivo che venisse a prelevarci in quel di Roccaravindola, siamo (io e tanti altri passeggeri sconfortati), rimasti bloccati, senza alcuna notizia sulla situazione, per strada, in quel di Pettoranello. Confortata dalla gentilezza e dalla disponibilità del personale Trenitalia (vittima, come noi passeggeri, di questa assurda situazione), il mio pensiero non può che andare a qualche persona, che siede in Consiglio Regionale da anni, magari sempre in maggioranza, e che, conquistata la serenità economica per il proprio lauto compenso, non ha mai dato alcun contributo per la risoluzione dei tanti gravi problemi del Molise. Grazie... grazie di tutto. Ps. Arrivati (per fortuna) a Campobasso alle 3».