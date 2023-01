Alberi caduti, cantieri danneggiati e allagamenti anche a Rio Vivo

TERMOLI. Cominciano ad affiorare i danni causati dal maltempo nella notte appena trascorsa. Precipitazioni e forti raffiche di vento, superiori ai 70 km/h, hanno provocato la caduta di diversi alberi. Danneggiati diversi cantieri in città, sia pubblici che privati.

Dalle prime ore del giorno sono operative le squadre del servizio manutenzione del Comune di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Allagamenti non solo nella valle del Sinarca, come abbiamo riferito, con diversi automobilisti in panne coi loro veicoli, ma anche a Rio Vivo, dove alcune abitazioni hanno registrato situazioni difficili.

Il vento soffiando da Sud-Est ha provocato le mareggiate nelle proprietà più prossime alla spiaggia. Nella notte poi direzione mutata da Nord, col Sinarca che non riesce a scaricare in mare la portata di acqua che ha gonfiato il letto del torrente, con gli allagamenti avvenuti all'altezza del ponte, dove c'è la rotatoria.

