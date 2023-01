Allagamenti a Campomarino lido, "Occorrono nuove scogliere"

Strade allagate a Campomarino

CAMPOMARINO. Un risveglio sotto l’acqua è quello che ha vissuto Campomarino. I frangiflutti non hanno retto il peso dell’acqua piovana e della mareggiata che da ore sta interessando il paese.

L’amministrazione comunale dalle ore 7 di questa mattina è all’opera con squadre di soccorso e la Polizia locale. Fortunatamente non ci sono danni a persone anche se, sono molti i cittadini che non possono uscire fuori dalle loro abitazioni. Sono tante le strade messe in sicurezza dalle prime luci dell’alba, soprattutto nella zona balneare, dove i lidi sono ricoperti d’acqua. Molti alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento

Una situazione spiacevole ma nota a tutti. Soprattutto alla regione.

“Sono anni che Campomarino chiede alla regione un potenziamento delle strutture frangiflutti”, più scogli per intenderci, perché “quelli che ci sono non bastano. E questa è la situazione spiacevole che si viene a creare”.

La conta dei danni, oggi, non si può fare. Ci sono strade in cui si è impossibilitati ad accedere per la troppa acqua presente.

“Abitazioni e lidi balneari soffrono queste situazioni ogniqualvolta si vengono a creare. Chiediamo a gran voce alla regione di far qualcosa”.

Alcune zone di Campomarino sono senza corrente elettrica, tra queste contrada Ramitelli e parte di contrada Zezza. Polizia locale e servizi sociali del comune impegnati in contrada Marinelle per evacuare famiglia nei pressi della foce fiume Biferno.

