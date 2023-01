Che rischio, pino secolare cade nel cortile della scuola

CAMPOMARINO. Si è rischiato grosso stamani, all'istituto "Carriero", in via Vincenzo Cuoco a Campomarino, dove in mattinata un grosso pino è caduto dopo essere stato sradicato a causa del forte vento.

Il caso o la buona sorte ha voluto che uno dei pini secolari che fronteggiano l’edificio scolastico in via Cuoco, sia caduto mentre non transitava nessuno, così da evitare quella che avrebbe potuto essere una tragedia per studenti, famiglie, docenti e personale Ata. È il secondo, in poco tempo. Il primo a cadere è stato quello abbattuto dal vento a fine settembre.

L’episodio ha generato ovviamente una certa apprensione tra i presenti a scuola e tra i passanti. E il motivo è facile da intuire: è una zona frequentata ovviamente ogni giorno da alunni, docenti e personale scolastico. L’episodio dimostra quanto sia importante da parte delle amministrazioni locali la cura della vegetazione lungo le strade.

