Neve e disagi anche in diversi comuni del basso Molise

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il basso Molise. Nella zona del Cratere 2022, già ieri sera i sindaci di Bonefro e Santa Croce di Magliano avevano scelto di chiudere le scuole a causa delle avverse condizioni meteo, poi si è aggiunta anche Larino. Copiosa la coltre nevosa che si è accumulata nelle località più alte, a Casacalenda sono caduti 40 centimetri di neve, dove la sindaca ha sospeso le lezioni, così come è avvenuto anche a San Giuliano di Puglia e Montorio nei Frentani. Disagi anche in altre località, come a Palata.

La dama bianca ha imbiancato il basso Molise e l’area del cratere. L’allerta era già stata diramata dalla Protezione civile che invitava i cittadini a limitare gli spostamenti. Sono molti i comuni che si sono svegliati sotto la soffice coltre bianca, tra questi Casacalenda, Palata, Bonefro, Santa Croce di Magliano. Proprio quest’ultima già dalla serata di ieri, venerdì 20 gennaio, ha diramato l’ordinanza delle chiusure delle scuole.

A scopo precauzionale, date le condizioni meteorologiche, in accordo con la dirigente scolastica professoressa Giovanna Fantetti, tutte le scuole di ogni grado presenti sul territorio comunale, nella giornata di oggi sabato 21 gennaio resteranno chiuse. “La tutela dei nostri ragazzi e del personale scolastico è assoluta priorità. La chiusura potrebbe essere prorogata qualora le attuali condizioni meteorologiche continuassero a sussistere”.

Anche a Bonefro si è attuata la sospensione delle attività didattiche per oggi sabato 21 gennaio, viste le avverse condizioni meteorologiche, in considerazione anche dell’Avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Sospeso anche il servizio di trasporto da e per San Giuliano di Puglia. I mezzi spazzaneve sono operativi ma stanno riscontrando molte difficoltà di intervento. Alberi caduti lungo la sp 166 tra Bonefro e Santa Croce di Magliano, nell’abitato di Bonefro: bloccano la strada. L’invito è di non mettersi in movimento se non in caso di necessità

Il comune di Palata, tramite la sua pagina Facebook ha diramato il seguente avviso alla cittadinanza

“Viste le avverse condizioni meteo, si invita a restare in casa e limitare gli spostamenti ai soli casi strettamente necessari anche al fine di evitare intralci per gli operatori nella pulizia delle strade. Le vie di comunicazione principali sono percorribili e stiamo provvedendo allo sgombero delle vie secondarie. Si comunica inoltre che nella giornata odierna l'isola ecologica resterà chiusa. Contattato l’Enel ci riferiscono che sta intervenendo su alcune contrate rimaste senza elettricità”.

La sindaka di Casacalenda Sabrina Lallitto chiede alla sua comunità di avere pazienza.

“Durante la notte sono scesi oltre 40 cm di neve sul nostro paese, per la gioia dei bambini. Di qualcun'altro un po' meno. Tanta neve anche nei comuni vicini e quasi in tutto il Molise contemporaneamente, per questo la gestione dello sgombero sulle strade provinciali e statali da parte di Anas è altrettanto complessa. I mezzi spazzaneve sono al lavoro già da stanotte, quindi pazientate perché presto tutte le strade saranno percorribili. Ricordo che esistono luoghi e percorsi con priorità che sono stati e/o verranno liberati prima di altri e improvvise necessità.

Non facciamo le solite polemiche, collaboriamo piuttosto. Mi segnalano macchine parcheggiate male, nonostante le raccomandazioni. Ad ogni modo, se ci sono urgenze, potete sempre avvisare me o uno dei miei assessori/consiglieri e provvederemo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Siamo a conoscenza dei rami spezzati degli alberi presenti sulle carreggiate e vicino alla Chiesa, rotti purtroppo dal peso della neve. Si provvederà per competenza appena possibile.

Vi informo che il servizio di raccolta differenziata ha, ovviamente, avuto dei problemi per cui l'organico sarà ritirato lunedì. Per favore rientrate i mastelli onde evitare l'avvicinarsi di cani e animali selvatici. Per chi deve uscire necessariamente, e preferibilmente se a piedi, ricordo di prestare massima attenzione. Le condizioni climatiche restano stabili per oggi su tutta la Regione, così come riferiscono bollettini meteorologici e prefettura.

Grazie per la collaborazione”.

Attività didattiche sospese anche a Colletorto.

