Il maltempo provoca danni alla Marina di Montenero e alla viabilità interna

MONTENERO DI BISACCIA. L'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha informato la cittadinanza che a seguito dell’ondata di maltempo che ha investito la notte scorsa e nella mattinata di oggi il territorio di Montenero di Bisaccia, sono state riscontrate alcune criticità sulla viabilità provinciale, in alcune aree della Marina di Montenero di Bisaccia e sulla pubblica illuminazione.

Innanzitutto sulla S.P. 13, al Km 7,6 in uscita da Montenero, poco dopo l’incrocio per Tavenna, è stato riscontrato un problema di stabilità su un tratto stradale dove è situato un ponticello e un muretto posto al lato della carreggiata: sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, con i Carabinieri e il sindaco Simona Contucci, che hanno atteso il personale della Provincia di Campobasso per verificare l’effettiva entità del problema. Al momento sul tratto di strada indicato si procede a senso unico alternato, ma la Provincia di Campobasso invita gli automobilisti alla prudenza su tutto il percorso della S.P. 13 che collega Montenero di Bisaccia a Palata e Tavenna.

È stata poi interdetta al traffico la scorciatoia che collega il centro abitato di via D’Annunzio (zona grotte) a contrada Colle Sant’Antonio e alla S.P. 13 (verso la zona dell’ex frantoio Monturano), a causa della presenza di acqua e fango nella parte più a valle della strada.

La forte mareggiata della notte scorsa ha inoltre provocato ingenti danni al muretto che separa la spiaggia dal percorso pedonale della Marina di Montenero di Bisaccia, riversando sulla “passeggiata” pietre e tronchi d’albero; nell’area della Marina ci sono stati anche diversi allagamenti.

Le condizioni meteo avverse non hanno risparmiato nemmeno gli impianti dell’illuminazione pubblica: dopo il blackout della notte scorsa, sono state rilevate alcune criticità sulle quali si sta già lavorando: la ricognizione puntuale sugli impianti e sulle linee elettriche, nelle condizioni attuali, risulta piuttosto complessa e richiederà tempi adeguati all’estensione delle aree in esame. Eventuali disagi che dovessero riscontrarsi nella serata odierna e nelle prossime, pertanto, sono da imputarsi a questa problematica.

I Carabinieri del locale Comando Stazione, il personale della Polizia Locale e i volontari dell’Odv di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia Ets”, insieme con il sindaco Contucci, stanno continuando a monitorare il territorio anche nel pomeriggio di oggi, al fine di rilevare eventuali e ulteriori criticità.

A causa delle temperature piuttosto basse previste per la prossima notte, infine, è stato deciso di spargere il sale su alcune arterie viarie, mentre resterà chiuso in via precauzionale il tratto di Viale Europa che dalla traversa di Via D’Annunzio scende verso la S.P. 163, in zona bivio.

