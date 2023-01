Maltempo e blackout, numerose le segnalazioni dal territorio

TERMOLI. I disagi nei paesi del basso Molise non sono dovuti soltanto alla neve. Sono tanti, infatti, le comunità che dalla scorsa notte sono senza luce.

Problemi in tante zone e l’Enel non riesce a fronteggiare tutte le richieste. Sono circa 40 i comuni interessati.

A Termoli nella zona di via Elba una trentina le famiglie private dell'elettricità, così come un guasto è avvenuto al porto, che ha colpito le attività di ristorazione vicine al molo imbarchi.

A Guglionesi ci sono varie zone in cui la luce mancava sempre dalla notte tra venerdì e sabato

Ma chi sta risentendo della grave problematica è il comune di San Felice del Molise dove, non solo manca la corrente elettrica ma alcuni cittadini sono rimasti bloccati nelle case poiché lo spargisale in alcune zone non è passato e in altre ha creato solo una mezza corsia.

“Siamo stati al freddo da venerdì sera e senza luce. Come ai tempi di Pappagone. Quanto tempo dobbiamo aspettare?”