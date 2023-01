Rintracciato e trasportato al San Timoteo in ambulanza il 78enne scomparso in via Tevere

TERMOLI. E' stato rintracciato il 78enne che si era allontanato nella mattinata di oggi dall'abitazione di via Tevere. L'anziano è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo con l'ambulanza del 118 Molise e subito dopo sono stati allertati i familiari, che hanno raggiunto la divisione di medicina d'urgenza del presidio di viale San Francesco.

PRIMA NOTIZIA.

Un 78enne residente a Termoli, in via Tevere, si è allontanato di casa questa mattina, intorno alle 8.30 e non ha dato più notizie. L'anziano vive con la figlia nel quartiere di San Pietro e viste le sue condizioni, i familiari si sono subito allarmati. Contattate le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

I parenti, che si sono rivolti al commissariato di Polizia, temono possa essersi smarrito nella vicina boscaglia.

Dopo quasi quattro ore di apprensione, grazie a un amico di famiglia, che si era prodigato da subito per cercare l'anziano, pareva fosse stato rintracciato il 78enne che si era allontanato dall'abitazione di via Tevere. Purtroppo, il pensionato che era stato trovato, anche lui smarrita la via di casa, non era quello per cui era stato lanciato l'allarme. Le ricerche proseguono. All'arrivo dei familiari si è scoperto che si trattava di un altro uomo.