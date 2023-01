Prorogato il divieto per salire a Campitello Matese

CAMPOBASSO. Alle ore 16 di ieri pomeriggio si è riunito presso questa Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs).

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte i rappresentanti degli Enti del soccorso, è stata analizzata prioritariamente l’evoluzione delle condizioni meteo e, successivamente, nello specifico, le criticità emerse in alcuni Comuni, nonché la situazione della rete viaria.

Con particolare riferimento alla strada provinciale 106, dopo aver valutato i rischi per la pubblica incolumità con il supporto degli esperti del Servizio Meteomont, il consesso ha ritenuto di prorogare il divieto di transito in direzione Campitello per 24 ore, consentendo – nella fascia oraria 10-16 – la circolazione veicolare nella opposta direzione, se in condizioni di sicurezza.