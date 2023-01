«Da mesi le nostre famiglie a pane e acqua»

MOLISE. «Siamo sempre noi, gli autisti dell'Atm, che ad oggi ancora non vediamo un euro, fra otto giorni avanziamo 4 mensilità. Ancora oggi la Regione Molise non fa niente, tutto fermo, fanno lo scarica barile con l'Azienda, non ce la facciamo più, le nostre famiglie non ce la fanno più a sopportare tutto questo.

Ma lo vogliono capire che non abbiamo più un euro? Nessuno fa niente ma questo Molise esiste veramente oppure no? Ci sono 180 dipendenti con le loro famiglie a pane e acqua, tutto questo è vergognoso».