Cacciatore ferito durante una "battuta" in Molise, operato d'urgenza

ISERNIA. Incidente di caccia nella giornata di oggi in Molise. Un 41enne residente a Pesche, in provincia di Isernia, è stato ferito da un colpo partito dal fucile di un suo amico, con cui era uscito imbracciando la doppietta per una delle ultime battute della stagione, che termina a fine gennaio. Il colpo lo ha raggiunto all'addome. Il 41enne soccorso dal 118 Molise, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Veneziale di Isernia, dov'è stato operato d'urgenza ed è in rianimazione. Decisive le prossime 48 ore.