Esce fuori strada in sella allo scooter, ferito 48enne

TERMOLI. Incidente stradale nella serata di oggi, intorno alle 20.30, su via Corsica. Un 48enne residente a Termoli è uscito fuori strada in sella al proprio scooter. L'uomo, che ha riportato delle contusioni, è stato soccorso dal 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che l'hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria che porta in viale Marinai d'Italia. L'incidente è stato rilevato dalle forze dell'ordine.