Ancora nevicate sul Molise, scuole chiuse in alcuni comuni

MOLISE. Nuovo colpo di coda dell'ondata di maltempo che sta avvolgendo il Molise in questa parte di gennaio. Nella notte avvenute altre nevicate nell'entroterra e ci sono diversi comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole. Ieri era stata Casacalenda: «Ho firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole per lunedì e martedì, al fine di avere la certezza della sicurezza del transito dei mezzi di trasporto sulle strade comunali, provinciali e statali. Faremo delle verifiche sul funzionamento degli impianti all'interno dei plessi e puliremo i piazzali degli istituti.

Accogliamo studenti anche dei comuni vicini e dobbiamo garantire sicurezza a tutti. Abbiamo cercato di soddisfare tutte le richieste pervenute dalla cittadinanza con interventi sempre più precisi, nel limite delle possibilità del passaggio dei mezzi. Con il bobcat inizieremo a eliminare i cumuli di neve dalle zone dove impediscono passaggi sicuri o la corretta visibilità stradale. Il Cimitero è stato pulito ed è accessibile per chi volesse recarsi a far visite. Ricordo che restiamo sempre a disposizione per eventuali nuove segnalazioni che provvederemo a soddisfare secondo priorità e necessità».

L’amministrazione comunale di Bonefro sceglie di chiudere per oggi solo le scuole medie. «Vista l’attuale condizione meteorologica e al fine di completare le operazioni di rimozione neve nel plesso scolastico, lunedì 23 gennaio saranno sospese le attività didattiche presso la Scuola secondaria di primo grado a Bonefro. La scuola dell’infanzia, invece, sarà regolarmente aperta. Sarà garantito il trasporto scolastico per San Giuliano di Puglia, secondo gli orari ordinari, in quanto la scuola primaria sarà regolarmente aperta». Ordinanza (che avevamo già annunciato ieri), quella dell’amministrazione Pedrazzi, a Morrone del Sannio.

«L’ufficio di Protezione Civile del Comune di Morrone del Sannio sta monitorando, d’intesa con il settore meteo della Regione Molise, la situazione meteorologica in relazione al rischio neve sul Molise ed in particolare su Morrone del Sannio; il territorio di questo Comune è interessato da abbondanti ed eccezionali nevicate; l’inasprimento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni associate a rigide temperature, potrebbe determinare disagio alla transitabilità e alla circolazione delle strade e rendere non agevole il raggiungimento delle sedi scolastiche; si ritiene opportuno , al fine di salvaguardare l’incolumità dei bambini e degli studenti che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, disporre, per il giorno 23 gennaio 2023 la chiusura delle scuole».

Nell'area del Molise centrale, viste le condizioni delle ultime ore, hanno comunicato la chiusura delle scuole centri come Ripalimosani, Torella del Sannio e Frosolone.

Diversa la situazione nel capoluogo, a Campobasso dalle 23.30 di ieri la Sea ha nuovamente attivato tutti i mezzi a disposizione. Alle ore 5 circa ha smesso di nevicare e al momento la viabilità è scorrevole in tutta la città e le scuole sono state rese nuovamente operative.