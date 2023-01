Tentato furto con scasso in un locale del centro

TERMOLI. Ennesimo tentativo di furto con scasso in un locale del centro storico di Termoli. Ignoti hanno tentato di intrufolarsi all'interno del ristorante-pizzeria "Il Grottino", di via Roma. Anche stavolta, come avvenuto in altre circostanze, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla, ma hanno provocato danni, con vetri infranti e serrature forzate.

Il tentativo di furto è stato denunciato alle forze dell'ordine, nel caso di specie al commissariato di Polizia di via Cina.