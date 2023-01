Campomarino lido allagata, la vicenda arriva in Regione

CAMPOMARINO. "Da circa tre anni, la Regione Molise avrebbe dovuto provvedere a rinforzare i frangiflutti a mare per evitare allagamenti e disastri".

Così la consigliera regionale Aida Romagnuolo, all'indomani dell'ondata di maltempo che ha investito il litorale molisano creando danni rilevanti al Lido di Campomarino trasformatosi in un immenso lago, dal centro abitato alla periferia.

«Nelle foto, la nostra bellissima Campomarino Lido allagata dalla solita mareggiata. Da circa tre anni, la Regione Molise avrebbe dovuto provvedere a rinforzare i frangiflutti a mare per evitare questi disastri. Niente di tutto questo. Danni incalcolabili alle attività commerciali e alle civili abitazioni. Spero che oltre al dovuto ristoro da assegnare a chi ha subito i danni, si incominci a pensare seriamente e immediatamente all'inizio dei lavori per salvaguardare le nostre coste molisane. Dico di più per rinforzare questo mio interessamento:

Presenterò in Consiglio Regionale una mia interrogazione, per sapere come mai questo gravissimo problema non è stato affrontato nei dovuti tempi per scongiurare la gravissima situazione appena consumata, ma anche per sapere come e quando si intenda intervenire».

Galleria fotografica