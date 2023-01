Vittime Covid, il comitato in piazza nel giorno dell'udienza dal gip

CAMPOBASSO. Nel giorno in cui sono stati diffusi i contenuti di una perizia dei consulenti del Tribunale civile, il comitato "Dignità e verità vittime Covid" in occasione dell' udienza di martedì 24 gennaio, fissata davanti al gip di Campobasso, sarà presente in piazza municipio e davanti al palazzo di giustizia con una rappresentanza del Comitato.

«Vogliamo la verità, si accertino i fatti; si accertino i decessi, le cause e le concause; si ascoltino i medici, gli infermieri e i primari che hanno denunciato la gestione scellerata dell’emergenza pandemica e la diffusione del virus in ospedale, al punto da chiudere vari reparti ospedalieri, a seguito delle infezioni riportate dal personale medico e le decine di decessi nosocomiali. Si ascoltino gli anestesisti e i medici che sono fuggiti via dal Cardarelli dopo aver visto l’orrore; si approfondiscano le indagini con quesiti appropriati e con consulenti universitari di primarie strutture sanitarie pubbliche di regioni diverse, rispetto ai soggetti interessati, anche in virtù delle responsabilità gestionali, amministrative e mediche già accertate dal tribunale civile di Campobasso! I familiari delle vittime cercano solo verità e non smetteranno mai di lottare per avere giustizia!» Parole della presidente del comitato, Nadia Perrella.