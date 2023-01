Pensionata investita in via Mascilongo

TERMOLI. Polizia locale, 118 Molise e volontari della Misericordia in ambulanza intervenuti stamani a Termoli, in via Mascilongo. Una 72enne residente a Termoli è stata investita da un’auto all’incrocio con via Perrotta.

Per fortuna, la donna non ha riportato conseguenze di rilievo, ma è stata comunque trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Termoli, per essere sottoposta agli opportuni accertamenti.

In merito a questo sinistro stradale, abbiamo ricevuto anche lamentele da parte di chi abita nella zona, poiché ci sono troppe vetture parcheggiate fuori dagli stalli disegnati sull’asfalto, che impediscono una corretta visuale di chi è alla guida.