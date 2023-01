Di nuovo allagato il sottopasso ferroviario a Petacciato

PETACCIATO. Già era stata segnalata dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana e ora si è nuovamente riproposta, parliamo dell'allagamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Petacciato.

L'acqua ha invaso i locali, fino al secondo gradino, creando disagi a chi deve raggiungere il binario.

«Ancora una volta siamo costretti ad attraversare i binari, non potendo attraversare il sottopasso allagato», ci ha riferito una utente di Trenitalia. Nei giorni scorsi la segnalazione era stata girata per competenza alle Ferrovie dello Stato riferirono di un loro prossimo intervento, nel frattempo però, senza aspettare ulteriormente, intervennero gli uomini e le donne volontarie della locale Protezione Civile, per risolvere il problema.

Galleria fotografica