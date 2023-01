Grosso camion rubato di notte in pieno centro

TERMOLI. Brutta sorpresa questa mattina per l’impresa edile Occhionero Costruzioni srl di Ururi a Termoli, che sta portando avanti un importante cantiere in via Mario Milano. Giunti sul posto, i titolari e gli operai hanno avuto l'amara constatazione di essere stati derubati di un grosso mezzo, un camion Iveco 3 assi.

«Meraviglia come un mezzo così imponente possa essere stato portato via in un'arteria centralissima di Termoli, senza che nessuno abbia notato movimenti anomali o rumore quale può essere quello di un grosso mezzo che viene acceso in piena notte».

L’amarezza è stata dettata proprio da questo, perché messo in moto il mezzo non passa inosservato e occorrono almeno dieci minuti per muoverlo, permettendo il caricamento dell’aria.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri. Il valore del veicolo è di 40mila euro.

Galleria fotografica