Il maltempo non dà tregua, allagata la statale 16

TERMOLI. Pioggia battente sulla costa molisana e i problemi sono davvero all'ordine del giorno. Come aveva già evidenziato il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, stamani nel lanciare un monito a essere prudenti alla guida, nel trasferimento tra la località da lui amministrata e Termoli.

Sempre a Petacciato, alla stazione ferroviaria segnalato l'intervento dei Vigili del fuoco, per l'ennesimo allagamento del sottopasso, ormai la terza volta in sei giorni, e sulla statale 16, la sede stradale è stata invasa dall'acqua, come mostra l'immagine che proponiamo.