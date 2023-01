Auto abbatte lampione in via Corsica, tra guasti e danni strada sempre più buia

TERMOLI. Un veicolo ha abbattuto un lampione in via Corsica. L'impatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all'1.30 Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina.

Il palo della pubblica illuminazione, che era ubicato in posizione strategica, considerato il tratto che sfocia nella rotatoria di viale Marinai d'Italia, è stato rimosso, ma ora su quel tratto di strada il buio, che già era evidente, si accentuerà ancora di più, con due dei lampioni che hanno i fari spenti da tempo.

Nel corso dell'ondata di maltempo, lo stesso viale Marinai d'Italia, segnalano i residenti, spesso è stato al buio e consideriamo come il segmento successivo, quello sul viadotto Santa Maria, risulta altrettanto privo di adeguata illuminazione, poiché due lampioni non ci sono più da ormai anni e anni.