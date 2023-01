Sottopasso ferroviario sotto due metri d'acqua a Petacciato, treni deviati di binario

Intervento dei Vigili del fuoco dopo gli allagamenti nel basso Molise

PETACCIATO. Dell'intervento alla stazione di Petacciato abbiamo parlato anche in un precedente articolo, i Vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare l'allagamento dello scalo, intorno alle 11.

Terzo allagamento in sei giorni.

Il personale del 115 ha rilevato almeno due metri d'acqua, che coprivano anche parte dell’impianto elettrico.

«Sentito per le vie brevi il capostazione di Termoli, si decideva di far convogliare tutti i treni sul primo binario per evitare l’uso del sottopasso e l’eventuale attraversamento dei binari da parte degli utenti.

Il sottopasso veniva transennato da parte del personale intervenuto ed interdetto all’uso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte di personale qualificato».

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche in altre zone della costa, tra cui il fondovalle Sinarca, che si è allagato ancora una volta.

Galleria fotografica