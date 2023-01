Allagamenti in contrada Ponticelli e nella valle del Sinarca

Allagamenti in contrada Ponticelli tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni

TERMOLI. La perturbazione in atto sulla nostra regione e sulla costa in particolare sta mettendo a dura prova chi vive in zone dove è facile che la pioggia crei disagi. Problemi di viabilità in contrada Ponticelli, la zona a Nord di Termoli che si collega a San Giacomo degli Schiavoni.

Una nostra lettrice, Giusy, residente nella località di periferia, ci ha inviato questo video, sottolineando come la sua sia l’ultima abitazione del territorio termolese, al confine con San Giacomo: «Siamo abbandonati a noi stessi, in passato ho dovuto chiamare una squadra di auto-spurgo per poter entrare in casa».

Nella circostanza, si vede la sede stradale allagata da acqua e fango.

Anche la valle del Sinarca ha mostrato "la corda", nel solito punto, in corrispondenza dell'innesto verso il litorale, strada allagata, con l'intervento dei Vigili del fuoco.