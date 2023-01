Schianto in galleria sulla Tangenziale, giovane ferito

TERMOLI. Nel primo pomeriggio di oggi schianto nella galleria della Tangenziale Sud di Termoli, nel tratto compreso tra l'uscita di viale San Francesco e quella sulla statale 87.

Per cause in corso di accertamenti un'auto con a bordo 4 persone ha sbandato, finendo la sua corsa sulla parete interna della galleria.

Sul posto il 118 Molise, i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Polizia. Dei quattro giovani che si trovavano nell'abitacolo, uno solo è rimasto ferito, un17enne di Campomarino, trasportato con l'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

