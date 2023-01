Resta l'allerta meteo gialla sul Molise, fenomeni intensi fino al Gargano

TERMOLI. Quasi venti millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della stazione meteo Difesa Grande, a Termoli, resta l'allerta gialla sul Molise, diffusa dalla Protezione civile nazionale, che ha puntato i riflettori sulla vicina Puglia, dove il colore è "arancione", in particolare la cartina proposta stamani dalla finestra di Paolo Sottocorona sulla "7" vede proprio il territorio tra Molise e Gargano quello coi fenomeni più intensi.

Nella giornata di ieri si sono succeduti numerosi interventi dei Vigili del fuoco di Termoli, non solo per gli allagamenti, ma anche per la caduta degli alberi, come avvenuto in contrada Porticone.

Le immagini del fondovalle Sinarca sommerso dall'acqua hanno fatto il giro delle tv nazionali, nel "pastone" sul maltempo proposto dai telegiornali.

Rientrata la situazione di disagio in via Vespucci, sul litorale Nord, la strada è stata riaperta alle 7.30, dopo la chiusura avvenuta ieri alle 14 perché in corrispondenza dello svincolo per contrada Fucilieri si allagava la sede stradale per acqua proveniente da ferrovia e Tangenziale.

L'allerta gialla per il Molise è estesa in tutta la regione: nei settori Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro.