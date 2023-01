Arrivano falsi messaggi Inps sui 280 euro, attenti allo smishing

TERMOLI. Messaggi truffaldini giunti come sms sulle utenze mobili di alcuni residenti termolesi, che tentano di far abboccare al cosiddetto smishing, la vittima di turno.

È la segnalazione che ci è stata girata stamani e riguarda l’aumento da 280 euro.

«INPS: Per procedere con l'erogazione di 280 EUR sul suo Conto, si richiede verifica anagrafica del beneficiario, Per identificarsi: https://bit.ly/iTInps»

Purtroppo, qualcuno c’è cascato e se ne è accorto soltanto dopo di essere finito in un raggiro bello e buono.

L’Inps mette in guardia gli utenti contro i rischi dello SMishing, «è una forma di phishing, quindi una frode informatica, che invece di utilizzare email utilizza SMS.

Il meccanismo è analogo a quello del phishing: malintenzionati provano a rubare dati sensibili attraverso l’invio di SMS che fingono di provenire dall’Istituto.

Sono stati segnalati all’Istituto sms provenienti da un falso mittente INPS in cui l’utente viene invitato a cliccare su un link per identificarsi o aggiornare i propri dati, anagrafici o bancari, per evitare la revoca di benefici acquisiti, oppure per ricevere il pagamento di una prestazione generica o specifica.

A tal proposito è stato segnalato l’invio di alcuni sms malevoli a tema “Assegno Unico” (si può vedere un esempio tra le immagini in fondo).

Tali link non conducono a pagine dell’Istituto, sebbene utilizzino i loghi e colori dell’INPS, ma a pagine che possono sottrarre con l’inganno i dati inseriti dai malcapitati.

In particolare all’Istituto sono giunte segnalazioni di SMS truffaldini che chiedono all’utente di inserire i propri dati anagrafici e caricare il documento di identità fronte retro con un "Selfie con documento in mano».