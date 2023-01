Scontro in via Asia, sul posto Vigili urbani e 118

TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi in via Asia, prima dell'incrocio tra via India e via Giappone. Nel sinistro sono rimasti coinvolti alcuni veicoli, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, per soccorrere le persone rimaste ferite.