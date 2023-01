Piomba con l'auto giù dal cavalcavia di Campomarino, miracolata una 48enne

CAMPOMARINO. Un volo di 7 metri quello fatto da una 48enne al volante della sua auto, sul cavalcavia di Campomarino che sovrasta la statale 16. Per sua fortuna, l'impatto al suolo non ha provocato conseguenze gravi per chi era alla guida. L'auto ha sfondato il guardrail laterale, finendo nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Campomarino, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.