Spacciava hashish e cocaina, arrestato un 18enne a Termoli

TERMOLI. Nuovo arresto antidroga da parte dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Termoli.

In manette un 18enne, già titolare di diversi precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di dimora in città, con divieto di uscire dalla propria abitazione tra le ore 20 e le ore 7.

Durante un controllo presso la residenza del giovane, nel corso del quale lo stesso appariva particolarmente nervoso e preoccupato, grazie a una perquisizione domiciliare e personale d’iniziativa, è stato trovato in casa un involucro in cellophane contenente 42 grammi di hashish, due bustine in plastica contenenti cocaina, del peso complessivo 0,65 grammi, un coltello da cucina con tracce di hashish sulla lama e materiale vario per il confezionamento di stupefacenti.

Gli stupefacenti sono stati sequestrati, mentre il 18enne è stato arrestato e confinato ai domiciliari, a diposizione della Procura di Larino. L'arresto è poi stato convalidato dal Gip del tribunale frentano, che ha confermato i domiciliari.

L’attività in questione, che segue ad altre analoghe operazioni svolte anche di recente dall’Arma nel basso Molise, dimostra quanto ancora attuale e delicata risulti la tematica in questione, specie alla luce del fatto che appare evidentemente riscontrabile, rispetto al passato, anche un abbassamento dell’età, non solo dei consumatori di droghe, ma anche dei soggetti dediti alle illecite attività di cessione e spaccio delle stesse.